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Demir ustası, işini sanatla buluşturdu

25 dakika önce

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde demir ustası İbrahim Erkaya (45), mesleğini sanatla buluşturdu.

Demir ustası, işini sanatla buluşturdu, System.String[]
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde demir ustası İbrahim Erkaya (45), mesleğini sanatla buluşturdu. Demiri işleyerek yaptığı minyatürleri adeta birer sanat eserine dönüştüren Erkaya'nın ürünleri büyük ilgi görüyor.
Manisa Küçük Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde çalışan ferforje demir ustası, evli ve iki çocuk babası İbrahim Erkaya, demiri işleyerek tank, savaş uçağı, motosiklet ve kılıç gibi birçok araç ile eşyanın minyatürünü yaptı. Yapılan ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 50 liradan başlayarak 5 bin liraya kadar çıkan ürünler, satın alındı. Yapıtlarının beğenilmesinden memnun olan Erkaya'nın demirci dükkanı adeta sanat atölyesine dönüştü. Mesleğe 1985 yılında çırak olarak başladığını belirten Erkaya, "Demirciliğin basit bir iş olmadığını, farklı eserler yapılabileceğini göstermek istedim. Çok sayıda eser ortaya çıktı. Tank, üzüm, motosiklet ve kılıç gibi birçok minyatür yaptım. Atıl parçalardan kalemlik yaptım. Bazılarını görerek, bazılarını hayal kurarak tasarladım. Hedefim kendimi daha iyi tanıtmak. Ayrıca mesleğe yeni kişiler yetiştirmek ama maalesef çırak yok. Yapabildiğim kadar işimi yapacağım" dedi.
Müşterilerden İsmail Vardaroğlu (48), "Bir demir işimiz vardı. Sanayide gezerken, İbrahim kardeşimizi bulduk. Biz kendi işimizi unutup, yaptığı eserlere daldık. Çok güzel eserler var. Ben yaptığı tankı beğendim. Çok hoşuma gitti. Pazarlık yaptık" dedi.
Bir diğer müşteri oto tamircisi Burhan Hangi (42), "İbrahim arkadaşımızın eserlerinin methini duydum geldim, inceledim. Gerçekten birbirinden harika ve güzel eserler. Ben motosikleti beğendim. Çok beğendim ve satın aldım" dedi.


Yunusemre, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:53 Kaynak: DHA
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