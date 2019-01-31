Demir Ustasından "Kayı" Kılıcı

Konya'nın Ahırlı ilçesinde demircilik yapan Atıf Candan'ın, televizyon dizisi Diriliş Ertuğrul'dan esinlenerek yaptığı "Kayı" armalı kılıçlar, hem ilçede hem de sosyal medyada ilgi görüyor.

Konya'nın Ahırlı ilçesinde demircilik yapan Atıf Candan'ın, televizyon dizisi Diriliş Ertuğrul'dan esinlenerek yaptığı "Kayı" armalı kılıçlar, hem ilçede hem de sosyal medyada ilgi görüyor.



Bundan 30-40 yıl öncesine kadar 40'ın üzerinde demir ustasının bulunduğu ilçede kalan son demirci ustası Atıf Candan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işini çok sevdiğini ve bu nedenle gelişime ve değişime açık olduğunu söyledi.



Mesleği babasından öğrendiğini anlatan Candan, "Demirciliğin yardım gerektiren bir iş olmasına rağmen yalnızlığa aldırmadan tek başıma dükkanımı açık tutmaya devam ediyorum. Şimdilerde mesleği öğreteceğim bir çırak bulamıyorum." diye konuştu.



Candan, günün ihtiyaçlarına uygun ürünler yaparak evinin geçimini sağladığını vurgulayarak, son yıllarda tarihi dizi ve filmlerde kullanılan eşyalardan esinlenerek üretim yaptığını dile getirdi.



2016 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen karakteri Turgut Alp'in kullandığı baltadan esinlenerek, üzerinde "Kayı" arması olan balta yaptığını ve bu baltanın çok ilgi gördüğünü anlatan Candan, "Çıkan haberlerden sonra Türkiye'nin dört bir yanından Kayı baltası talebi aldık. Şimdi de dizide kullanılan pusatları, yani kılıçları yapıyoruz." dedi.



Atıf Candan, kayı baltasından sonra ürettiği pusatların da aynı ilgiyi gördüğünü bildirdi.

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