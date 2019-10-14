Son Dakika Haberleri: Demir ve demir dışı ihracatında ABD'nin payı artıyor
Son Dakika Ekonomi Demir ve demir dışı ihracatında ABD'nin payı artıyor

Demir ve demir dışı ihracatında ABD'nin payı artıyor

1 saat önce

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektörün en büyük pazarının Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu belirtirken, ABD'ye olan yüksek oranlı artışın geçtiğimiz ay da devam ettiğini söyledi.

Demir ve demir dışı ihracatında ABD'nin payı artıyor, System.String[]

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektörün en büyük pazarının Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu belirtirken, ABD'ye olan yüksek oranlı artışın geçtiğimiz ay da devam ettiğini söyledi. Öztiryaki, "ABD'ye ihracat eylülde yüzde 39 oranında artarak 308,2 milyon dolara ulaştı" dedi.

Avrupa Birliği, İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:17 
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