Demir ve demir dışı ihracatında ABD'nin payı artıyor
1 saat önce
İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektörün en büyük pazarının Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu belirtirken, ABD'ye olan yüksek oranlı artışın geçtiğimiz ay da devam ettiğini söyledi.
İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektörün en büyük pazarının Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu belirtirken, ABD'ye olan yüksek oranlı artışın geçtiğimiz ay da devam ettiğini söyledi. Öztiryaki, "ABD'ye ihracat eylülde yüzde 39 oranında artarak 308,2 milyon dolara ulaştı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:17
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