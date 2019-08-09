Demir ve demir dışı ihracatta çıta yükseliyor

Demir ve demir dışı metaller sektörü 7 aylık dönemde 4.78 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 7 aylık dönemde 4.78 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, ABD'ye yapılan ihracatta yüzde 47 artış yaşandığına dikkat çekerken, hedefe ulaşabilmek için yoğun bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

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