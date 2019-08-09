Son Dakika Haberleri: Demir ve demir dışı ihracatta çıta yükseliyor
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Demir ve demir dışı ihracatta çıta yükseliyor

1 saat önce

Demir ve demir dışı metaller sektörü 7 aylık dönemde 4.78 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Demir ve demir dışı ihracatta çıta yükseliyor, System.String[]
Demir ve demir dışı metaller sektörü 7 aylık dönemde 4.78 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, ABD'ye yapılan ihracatta yüzde 47 artış yaşandığına dikkat çekerken, hedefe ulaşabilmek için yoğun bir şekilde çalışacaklarını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri, İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:34 
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