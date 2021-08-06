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"Demir ve demir dışı metaller"den 7 ayda 6,6 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

"Demir ve demir dışı metaller"den 7 ayda 6,6 milyar dolarlık ihracat

06.08.2021 15:11

Demir ve demir dışı metaller sektörü, 2021 Ocak-Temmuz döneminde 6,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Demir ve demir dışı metaller sektörü, 2021 Ocak-Temmuz döneminde 6,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) açıklamasına göre, sektör, temmuz ayında 930 milyon dolarlık ihracat ile yüzde 23,3 artış sağlayarak Türkiye'nin genel ihracatından yüzde 5,7 pay aldı.

2021 Ocak-Temmuz kümülatif verilerine göre Türkiye ihracatı 121,3 milyar dolar olarak hesaplanırken, demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatı aynı dönemde yüzde 46,4 artış ile 6,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörün son 12 aylık ihracatı 10,5 milyar dolara ulaşarak sene sonu ihracat hedefi olan 10 milyar doları şimdiden aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektör olarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Yılın kalan döneminde de ihracatımızdaki artış devam edecek. Sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan AB ülkelerine ihracatımız AB'deki ekonomik canlanmaya paralel olarak 2021 Temmuz ayı itibarıyla bir önceki seneye göre yüzde 48,2 artarak 503,4 milyon dolara ulaştı. Demir ve demir dışı metaller sektörünün 2020 yılı birim ihraç fiyatı kilogram başı 3,34 dolar iken 2021'in ilk 7 ayında yüzde 15 artışla kilogram başı ihraç fiyatı 3,84 dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Öztiryaki, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 124,3 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 64 milyon dolar ile İtalya ikinci sırada, 54 milyon dolar ile İngiltere üçüncü sırada oldu. Dördüncü sırada ise ABD yer aldı ve gerçekleştirilen ihracat yüzde 42,3 artış ile 48,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2021 ocak-temmuz kümülatif verilerine göre bu dönemde en çok ihracat 839 milyon dolar ile Almanya'ya, ikinci olarak 453 milyon dolar ile İtalya'ya ve üçüncü olarak Brexit sonrası önemli bir ivme yakalanan Birleşik Krallık'a 373 milyon dolar olarak gerçekleştirildi. STA sonrası Birleşik Krallık'a değerde yüzde 84 miktarda ise yüzde 49 oranında bir ihracat artışı gerçekleştirdik. Böylece hem değer olarak hem de miktar olarak, sektörün ortalama ihracat artışının 2 kat üzerinde bir artış yakaladık."

"Bakır sektörü 1,25 milyar dolar ile ikinci sırada yerini aldı"

Ocak-Temmuz 2021 döneminde alüminyum sektörünün 2,55 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldığını aktaran Öztiryaki, "Bakır sektörü 1,25 milyar dolar ile ikinci sırada yerini aldı. Ayrıca Birliğimiz alt sektörleri arasında yüzde 63'lük oranıyla bakır sektörü en yüksek ihracat artış oranını yakalarken, alüminyum yüzde 58,6, mutfak eşyaları yüzde 45, endüstriyel mutfak yüzde 40, döküm yüzde 43, yapı malzemeleri yüzde 45, metal hırdavat yüzde 37, metal ambalaj yüzde 18,2 olmak üzere alt sektörlerimiz ihracatında oldukça yüksek artış oranları ile memnun edici bir tablo görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öztiryaki, salgın sürecinin başlamasından bu yana 31 ülkede 11 sanal ticaret heyeti gerçekleştirerek üyeleri için 1.850'den fazla ikili iş görüşmesine vesile olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki ekim ayında ise (19-21 Ekim) Birleşik Krallık'a yönelik bir sanal ticaret heyetimiz olacak. Önümüzdeki dönemde ihracatımızı sürdürebilir kılmak adına sanal çalışmalarımızı fizikilerle birleştirerek sürdüreceğiz. Diğer yandan yurt içinde de bakanlığımızın desteği ile 8-12 Eylül tarihlerinde CNR Expo'da düzenlenecek Hostech By Tüsid fuarında 146 yabancı satın almacının fiziken katılacağı bir alım heyeti organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonumuz ile fuar boyunca 1000'den fazla iş görüşmesine vesile olacağımızı ümit ediyoruz. Ayrıca 16-19 Eylül tarihleri arasında Tüyap'ta düzenlenecek Zuchex 31. Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na katılım göstererek sektörümüzün yanında olacağız. Her iki fuarımızın da ülkemiz ekonomisine katkı sağlamasını ve katılımcı firmaların muvaffak olmalarını temenni ediyoruz."

"Markalaşma konusunda üyelerimize düzenli eğitimler veriyoruz"

Öztiryaki, "Marka oluşturmak ilk bakışta kolay bir adım olarak gözükse de, o markaya değer katmak, önce ulusal pazarda daha sonra uluslararası pazarda iyi bir konum elde etmesini sağlamak ve markayı küresel anlamda rekabet edebilir bir pozisyona getirmek için bir plan ve program dahilinde hareket edilmesi gerekir. Biz ihracatçı birliği olarak markalaşma konusunda üyelerimize düzenli eğitimler düzenliyoruz. Dünyada kalitemiz ile biliniyorsak markamız ile de konuşulmamız lazım. Alt sektörlerimiz bazında ihracatın gelişimi için düzenlediğimiz çalıştaylarımızda bu konularda yıllardır üyelerimiz ile fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yeni dönemde ilan edeceğimiz çalışma planımız içerisinde markalaşma ve katma değerli ürün üretimini artırmayı teşvik edici projelere muhakkak yer vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Markalaşma ve katma değerli ürün dendiğinde tasarımın önemini vurgulamak gerektiğini belirten Öztiryaki, şunları kaydetti:

"İDDMİB, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) olarak, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) iş birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı desteği ile 2005 yılından bu yana düzenlenmekte olduğumuz İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarının bu seneki konusunu afet ve acil durumlar olarak belirledik. İnsanlık için son derece önemli olan bu tema kapsamında tasarımcılarımızı afet öncesi ve sonrasında hızla kullanılabilecek hayat kurtarıcı ürün konseptleri tasarlamaya davet ediyoruz. Bu vesile ile Ülkemizin geçirdiği bu zorlu günleri bir an evvel atlatmasını diliyor, birlik ve beraberlik içerisinde ormanlarımızı hep beraber yeniden yeşertmeyi temenni ediyoruz."

İhracat, Türkiye, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Demir ve demir dışı metaller'den 7 ayda 6,6 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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