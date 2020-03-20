Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün şubat ayı ihracatı 704 milyon dolar oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün şubat ayı ihracatı 704 milyon dolar oldu - Son Dakika Ekonomi

Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün şubat ayı ihracatı 704 milyon dolar oldu

6 saat önce

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, ocak ayından beri dünyanın dengesini alt üst eden koronavirüse rağmen sektörün daha fazla ihracat için var gücüyle çalıştığını belirterek, "Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü şubat...

Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün şubat ayı ihracatı 704 milyon dolar oldu, System.String[]

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, ocak ayından beri dünyanın dengesini alt üst eden koronavirüse rağmen sektörün daha fazla ihracat için var gücüyle çalıştığını belirterek, "Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü şubat ayında gerçekleştirdiği 704 milyon dolarlık ihracat ile genel ihracattan yüzde 4,8'lik pay aldı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı aynına göre yüzde 5,53 oranında artış anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Öztiryaki, yaptığı yazılı açıklamada dünyada yaşanan koronavirüs salgının etkilerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ocak ayından beri dünyanın dengesini alt üst eden koronavirüsüne rağmen sektörümüz daha fazla ihracat için var gücüyle çalışıyor. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü şubat ayında gerçekleştirdiği 704 milyon dolarlık ihracat ile genel ihracattan yüzde 4,8'lik pay aldı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı aynına göre yüzde 5,53 oranında artış anlamına geliyor. Avrupa kıtasına gerçekleştirdiğimiz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre düşüş kaydetse de yüzdesel bazda düşüşün az olması ilerisi için umut verici.

Rakamsal anlamda en fazla ihracatı Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Irak, Polonya ve İsrail'e ihracatımızda ise ciddi anlamda bir tırmanış var. Rakamlar da bunu gösteriyor. 2020 tüm dünya ve tüm sektörler için 'virüs yılı' olacak gibi görünüyor ancak bizler Türkiye'nin toplam ihracatına daha fazla katkı yapmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Tahsin Öztiryaki, aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 81,8 milyon dolar ile Almanya'nın ilk sırada yer aldığını, Almanya'yı 44,2 milyon dolar ile İtalya'nın, 33,7 milyon dolar ile Irak'ın izlediğini bildirdi.

Koronavirüse rağmen çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini aktaran Öztiryaki, "Önümüzdeki ay virüsün etkileri ve ekonomiye yansıması daha net görülecektir. Firmalarımızın virüs baskısına rağmen üretim, ihracat, istihdam yöntemlerinde yeni şartlara uygun şekilde düzenlemelere hızla uyum sağlaması ve ihracata aralıksız devam etmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu süreçte devletimizin uygulayacağı teşvikler, kredi destekleri ve ödemelerdeki ötelemelerin önemli ve faydalı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs, İstanbul, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:00 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, koronavirüs salgınına karşı nükleer savaş planını devreye sokacak
(Havadan görüntülerle) -  BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı         
22:37
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı         
22:33
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı         
22:20
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti         
22:05
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi! Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!         
21:42
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 18:39:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün şubat ayı ihracatı 704 milyon dolar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]