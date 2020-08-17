Demir ve demir dışı metallerden 7 ayda 4,5 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

Demir ve demir dışı metallerden 7 ayda 4,5 milyar dolarlık ihracat

Demir ve demir dışı metaller sektörü, bu yılın ocak-temmuz döneminde 4,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 5 pay aldı.

Demir ve demir dışı metallerden 7 ayda 4,5 milyar dolarlık ihracat, System.String[]

Demir ve demir dışı metaller sektörü, bu yılın ocak-temmuz döneminde 4,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 5 pay aldı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin toplam ihracatına aralıksız katkı veren demir ve demir dışı metaller sektörü, yılın 7 ayında 4,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 5 pay alan sektör, en fazla ihracat yapan 6'ncı sanayi kolu oldu. Ocak-temmuz döneminde en fazla ihracat 547 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. ABD'ye ihracat ise bu dönemde yüzde 13 arttı.

Sektörün temmuz ayı ihracatı ise 767,3 milyon dolar olarak hesaplandı. Demir ve demir dışı metaller, ihracatta geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 6,5 artış göstererek hızla toparlanan sektörler arasında yerini aldı.

Demir ve demir dışı metaller sektörünün en çok ihracat yaptığı bölge olan AB ülkelerine ihracat, temmuz ayı itibarıyla 375,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 85,3 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, Almanya'yı, 38,9 milyon dolar ile Romanya ve 37,8 milyon dolar ile Çin takip etti.

"Farklı enstrümanlar geliştirdik ve hızlıca aksiyon aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, birlik olarak ihracatın sekteye uğramaması adına farklı enstrümanlar geliştirdiklerini ve hızlıca aksiyon aldıklarını bildirdi.

Organize ettikleri sanal ticaret heyetleri vasıtasıyla üyeleri pandemi döneminde yeni pazarlar ve müşteriler ile buluşturmaya devam ettiklerini aktaran Öztiryaki, şunları kaydetti:

"Aldığımız bu hızlı aksiyon, kriz dönemini fırsata çevirmemize vesile olarak fiziki ve geleneksel pazarlama yöntemleri dışında da satış yapmanın, müşteri portföyünü artırmanın mümkün olabildiğini bizlere gösterdi. Diğer yandan, 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz olan ABD'ye ihracatımız temmuzda yüzde 13 arttı. Bu, ülkemiz ve sektörümüz adına son derece sevindirici bir gelişme. Bu zor günlerde İDDMİB bünyesindeki sektörlerimizin birçoğunun hızla çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını koruyucu tedbirlerini alarak fabrikalarında üretime ara vermeden devam ettiğini, ihracat yapmak için daha fazla efor göstererek aralıksız çalıştığını gördük. Temmuz ayı itibarıyla tüm sektörlerimiz yeni normal düzende ülkemizin geleceği için üretmeye ve ihraç etmeye devam ediyor. Her sektörden üyelerimiz ile yakın temasta ve iletişim halindeyiz. Üyelerimizden gelen bilgiler doğrultusunda, ihracat taleplerinin arttığını ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde çoğalan ivme ile ihracatımızın artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sabır, sebat ve yüksek gayretlerimiz meyvelerini verecek, buna yürekten inanıyoruz.

Birlik olarak Ticaret Bakanlığımızın desteği ile düzenlediğimiz, haziran ve temmuz ayları içerisinde mutfak sektörüne yönelik Meksika, Şili, Kolombiya Heyeti kapsamında 178, metaller sektörüne yönelik Körfez Ülkeleri Heyeti kapsamında 184, yine metaller sektörüne yönelik Özbekistan-Kazakistan Heyeti kapsamında 330 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdik. Ayrıca, Kırgızistan'ın önde gelen firmalarından Frunze ile VİP Sanal Heyetimiz kapsamında 16 Türk firmamızı buluşturduk. Ağustos ayında ise Latin Amerika ülkelerine yönelik olarak armatür, valf, musluk tesisat ekipmanları ve vana sanayi sektöründe 22 Türk firmamız, endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe ise 31 firmamızın katılımları ile ikili iş görüşmesi organizasyonlarımızı sürdürmekteyiz. Ekim ayında ise metaller sektörüne yönelik 14 Türk firmamızın katılımı ile Hindistan, Pakistan, Afganistan Heyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Çok yakında ilan edeceğimiz yeni heyet organizasyonlarımızın hazırlıklarını da sürdürüyoruz."

Yeni normalde değişen ihtiyaçlara karşılık geleceğini düşündükleri projeleri hızla hayata geçirdiklerini belirten Öztiryaki, "Bunlardan biri de sanal fuarımız. Projemizin benzerlerinden farkı, 365 gün açık stantlarımızla hizmet verecek bir fuar olması. Sektör firmalarımıza ücretsiz sunduğumuz bu hizmetimiz ile firmalarımız, ürünlerini tüm sene online olarak sergileyip pazarlama imkanı bulacak. Bizler de onlar için dünyanın her bir yanından ziyaretçi gelmesi için aralıksız çaba ve çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinin en başından beri Almanya, İngiltere, Hindistan, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Meksika, Şili, Kolombiya, Polonya, Singapur, Malezya ve Macaristan olmak üzere 14 ülkeden 17 ticaret müşaviri ve iki büyükelçinin katılımı ile webinar'lar düzenleyerek üyelerinin son dakika gelişmelerinden haberdar olmasını sağladıklarını kaydeden Öztiryaki, İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması için projeleri heyecanla beklediklerini de aktardı.

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 12:53

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Demir ve demir dışı metallerden 7 ayda 4,5 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi
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