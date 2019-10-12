Demir ve demir dışında en büyük pazar AB ülkeleri

Demir ve demir dışı sektörünün en büyük pazarları AB ülkeleri. Sektör, Eylül ayını 665 milyon dolarlık ihracat rakamı ile tamamlarken, en çok ihracat yapılan ülke 76,2 milyon dolarla Almanya oldu.



İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektörün en büyük pazarının Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu belirtirken, ABD'ye olan yüksek oranlı artışın geçtiğimiz ay da devam ettiğini söyledi.



Türkiye'nin 2019 Eylül ayı ihracatı 15,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, demir ve demir dışı metaller sektörü ise 665 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya 76,2 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 40,2 milyon dolar ile İngiltere ve 39,2 milyon dolar ile İtalya takip etti.



Tahsin Öztiryaki, Eylül ayındaki ihracatın yüzde 51'inin bu ülkelere gerçekleştiğini kaydetti. En çok ihracat yaptıkları üç ülkenin de AB üyesi olduğuna işaret eden Öztiryaki, bunun yanında ABD'ye olan ihracattaki artışın da sürdüğünü ifade etti. Öztiryaki, artış hızında yavaşlama olmasına karşın geçtiğimiz ay ABD'ye ihracatın yüzde 11,7 arttığını ve 28,9 milyon dolara ulaştığını kaydetti.



2019 Ocak-Eylül kümülatif verileri ile ilgili olarak da bilgi veren Öztiryaki, 6,15 milyar dolarlık ihracat ile genel ihracattan yüzde 4,6'lık pay aldıklarını ve sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6. sektör olduklarını kaydetti. Ocak-Eylül döneminde en dikkat çekici ihracat artışının ABD'ye yaşandığını kaydeden Öztiryaki, "Sektör ihracatında 4. sırada yer alan ve başlıca hedef pazarımız konumundaki ABD'ye ihracat bu dönemde yüzde 38,8 oranında artarak 308,2 milyon dolara ulaştı" dedi.



2019 Ocak-Eylül döneminde demir ve demir dışı metaller alt sektör ihracatında alüminyum ürün grubu 2,3 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldı. Alüminyum sektörünü 1,39 milyar dolar ile demir çelik mamulleri, 1,31 milyar dolar ile metal eşyalar ve 1 milyar dolar ile bakır sektörleri takip etti. Eylül ayı itibarıyla da sektörde en fazla ihracat 245,2 milyon dolar ile alüminyum sektöründe gerçekleşti. - İSTANBUL