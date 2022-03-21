Demir ve Demirdışı Metaller sektörü ihracatına hızla devam ediyor - Son Dakika
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Demir ve Demirdışı Metaller sektörü ihracatına hızla devam ediyor

21.03.2022 08:43

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında bulunan birlikler arasında 2 milyar dolar ihracat barajını geçen tek birlik olan, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB), 11 Mart 2021 tarihinden 10 Mart 2022 tarihine kadar olan son bir yıllık dönemde ihracatını yüzde 74 artırarak 2 milyar 421 milyon dolara taşıdı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Şubat ayında da 211 milyon 640 bin dolarlık ihracat tutarıyla en çok ihracat yapan birlik konumunu korurken ihracatını yüzde 37 yükseltti.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Birliğin 2022 hedefinin hammadde fiyatlarındaki değişiklik, savaş ve global ekonomik faktörler göz önünde bulundurulduğunda bir önceki yıl ihracatını tekrar yakalamak olduğunu açıkladı.

"Şubat sonu itibarıyla son bir yıllık dönemde EDDMİB olarak 2 milyar 389 milyon doları ülkemize kazandırdık. Mart ayının ilk 10 günüyle birlikte ihracatımız 2 milyar 421 milyon dolar oldu. 2022 yılında da benzer şekilde ihracatımızı artırmayı öngörüyoruz. Bunun gerçekleşmesi içinde ihracatımızın doğru finansman modelleriyle desteklenmesi şart. Finansman politikaları noktasında doğru adımlar atılmalı."

Sektörün her 100 dolarlık ihracatının 75 dolarını çelikçiler yaptı; Demir çelik ihracatı 187 bin tondan 275 bin tona yükseldi

Ocak-Şubat döneminde yüzde 57 ivmeyle 421 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Ertan, "Demir çelik ihracatımız miktar bazında yüzde 47 değer bazında yüzde 75 artışla 313 milyon dolar, bakır ihracatımız değer bazında yüzde 21 artışla 58 milyon dolar, alüminyum ihracatımız yüzde 16 artışla 16 milyon dolar, metal ihracatımız ise yüzde 21 artışla 32 milyon dolar tutarında gerçekleşti. İhracatımızın en büyük payını oluşturan demir çelik ihracatımız 187 bin tondan 275 bin tona yükseldi. Benzer artışlar diğer ürün kalemlerimizde de var." dedi.

Avrupa ülkelerine demir çelik ihracatı yüzde 61 arttı

2022'nin ilk iki ayında 159 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Yalçın Ertan, Avrupa ülkelerine ihracatın ilk sırada olduğunu, Ocak-Şubat döneminde yüzde 61 ivmeyle 211 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Afrika ülkelerine yüzde 57, Amerika ülkelerine yüzde 28, Eski Doğu Bloku ülkelerine yüzde 50, Ortadoğu ülkelerine yüzde 138 artış gösterdi. İhracatımızda ilk sırada olan ülkeler Yemen, Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Mısır, İtalya, Bulgaristan, Kanada, İsrail, Fransa'ya yüzde 500'e varan artışlar sağladık. Asya ve Okyanusya ülkelerine özellikle Hong Kong, Singapur, Malezya, Vietnam, Japonya, Avustralya'ya ihracatta yükselişler yaşandığını gözlemliyoruz. Türkiye genelinde son bir yıllık ihracata bakıldığında sektörel ihracat sıralamasında demir çelik sektörümüz lider konumuyla yüzde 73 artışla 36 milyar 639 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece sektörümüzün Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 15 oldu."

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Demir ve Demirdışı Metaller sektörü ihracatına hızla devam ediyor - Son Dakika


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