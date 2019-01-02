Son Dakika Haberleri: Demir ve Malkoç, Amatör Küme Maçlarının Ertelendiğini Açıkladı

Demir ve Malkoç, Amatör Küme Maçlarının Ertelendiğini Açıkladı

1 saat önce

Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir ve Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, bugün Amatör Spor Kulüpleri Federasyon binasında basın açıklaması düzenleyerek İstanbul'da amatör maçta yaşanan olaylar nedeniyle maçların 1 hafta ertelendiğini açıkladı.

Demir ve Malkoç, Amatör Küme Maçlarının Ertelendiğini Açıkladı, System.String[]
Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir ve Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, bugün Amatör Spor Kulüpleri Federasyon binasında basın açıklaması düzenleyerek İstanbul'da amatör maçta yaşanan olaylar nedeniyle maçların 1 hafta ertelendiğini açıkladı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, yaşanan olayları kınadıklarını söyleyerek, 4,5,6 Ocak tarihinde oynanacak amatör maçların 1 hafta sonra aynı gün ve saatte oynanacağını söyledi. Demir ayrıca bu olayları kabul etmediklerini ve bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ettikleri ifade etti. Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, Türkiye Futbol Federasyonu Üst Kurulu'nun almış olduğu karar neticesinde maçların ertelendiğini söyleyerek, "Bugün ki toplantımızın amacı kamuoyuna 01.01.2019 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Üst Kurulu Başkanı Ali Düşmez tarafından düzenlenen bildiri sonucu 4,5 ve 6 Ocak tarihinde ki Türkiye genelinde ki amatör spor müsabakaların ertelendiğini daha doğrusu 1 hafta sonraya kaydırıldığı bilgisi geldi. Kulüplerimize bildirdik. Tabi ki kulüplerimizle iletişim kuracağımız sosyal medya sayfamız aracılığıyla tüm kulüplere iletmek için bu toplantıyı geçekleştirdik" dedi.

İstanbul'da amatör maçtan çıkan kavgada 17 kişinin yaralanarak 1 kişinin de vefat etmesinin amatör camiasını üzdüğünü ifade eden Demir, "Ben Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu adına ve Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri adına sizlere teşekkür ederim. Yanılmıyorsam İstanbul'da oynanan bir amatör spor müsabakasında isimlerini vermeyeceğim. Bu olayda 17 kişinin yaralanması ve 1 kişinin vefat etmesi Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri ve tüm kulüpleri üzmüştür. Çünkü bu olayı en iyi bilen biziz. Bizim 15 gün önce bir kardeşimiz sahamızda vefat etmişti. Bu olayın üzerine bu bizi de derinden üzmüştür. Bu olayların tasnifi bizim acımızdan olmaz. Bir amatör müsabakanın asıl amacı spor, dostluk ve kardeşlik adı altında yapılır. İnşallah bundan sonra böyle olaylar olmaz"diye konuştu.

Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, amatör maçların ertelenmesiyle açların 1 hafta sonra aynı gün ve saatte oynanacağını söyleyerek, "Zamanlarda sahalarımızda artan şiddet olayları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Üst Kurulu Bakanı Ali Düşmez'in kararı nedeniyle 4,5 ve 6 Ocak tarihleri arasında oynanacak olan Amatör maçlar ötelendi. Yani maçlar 1 hafta sonra oynanacak. Bu nedenle 4,5,6 Ocak tarihinde oynanacak maçlar aynı saat ve günde 12 ve 13 Ocak tarihinde oynanacaktır" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:33 Kaynak: İHA

İstanbul, Kemal Demir, Spor
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