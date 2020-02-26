Demir ve tahtadan yaptıkları kayaklarla kaydılar - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Demir ve tahtadan yaptıkları kayaklarla kaydılar - Son Dakika

Demir ve tahtadan yaptıkları kayaklarla kaydılar

6 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyündeki öğrenciler okuldan geri kalan zamanlarında, demir ve tahtadan yaptıkları kayaklarla karlı tepelerden kayarak eğleniyor.

Demir ve tahtadan yaptıkları kayaklarla kaydılar, System.String[]

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyündeki öğrenciler okuldan geri kalan zamanlarında, demir ve tahtadan yaptıkları kayaklarla karlı tepelerden kayarak eğleniyor.


Boş zamanlarını değerlendiren çocuklar, beden eğitimi öğretmeni Oğuzhan Ayan'ın yardımı ile yaptıkları kayakları alarak karlı tepelere akın ediyor. İmkansızlığın getirmiş olduğu zorlukları, yetenek ve azimleri ile aşmaya çalışan öğrenciler, eski okul sıralarından arta kalan bir kaç demir ve bir kaç tahta parçasıyla yeteneklerini sergiliyorlar. Eski bir köy enstitüsünü andıran Saklı ilköğretim okulu öğrencileri demir kızaktan masa tenisi ve raketlerine kadar her şeylerini kendileri üretiyor.


Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Saklı İlköğretim Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuzhan Ayan, "Öğrencilerimiz kış aylarında zorlu koşullarda eğlence amaçlı kullandıkları kayakları, bizlerde yetenek olarak gördük ve bunu ortaya çıkarttık. Kullandıkları materyal atık sıra demirlerinden ve yaş ağaçtan yapıyorlar. Buna gavik diyorlar. Beden eğitimi derslerimde bu aktivitelerini destekledim güzel görüntüler ve yetenekler ortaya çıktı. Okulumuzda sadece kayakla yetinmiyoruz. Masa tenisi, futbol, voleybol ve satrançta da aktif takımlarımız var" dedi. - BİTLİS

Güroymak, Bitlis, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:10 Kaynak: İHA
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