Demir ve Tok'tan Ev Ziyareti

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi
Başkan adayı Mustafa Demir
ile İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan
Tok, İlkadım'da ev ziyareti gerçekleştirdi.
Liman Mahallesi'nde Ömer Can Yıldırım
ve ailesinin evine giden Demir ve Tok, ev ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.
İlkadımlılarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Demir, buradaki aile ortamını 1 Nisan
'dan itibaren şehrin tamamında sağlayacaklarını söyledi.
Sosyal belediyecilik anlayışının başında ailelerin hayat şartlarının en üst düzeye taşınması olduğuna işaret eden Demir, projelerini bu yönde şekillendirdiklerini vurguladı.
Demir, "Belediye olarak dar gelirli vatandaşımızın da ev sahibi olabilmesi için daha uygun şartlarla alabilecekleri konutlar inşa edeceğiz. Bu ve bunun gibi birçok proje ile Samsun'umuz mutlu insanların yaşadığı, ticaret, turizm ve modern hayata sahip Türkiye
'nin en iyi şehirlerinden olacak." dedi.
Tok da buluşmalarının siyasetçi-halk buluşması değil, aile fertlerinin bir araya gelmesi olduğunu dile getirerek, vatandaşlarla kurdukları gönül bağını tüm hizmetlerin üstünde tuttuklarını anlattı.
Görevde olduğu 5 yıl boyunca Belediye Yeni Hizmet Binası Camii ve Külliyesi, Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi, Derebahçe Sosyal Tesisleri, İlkadım Gençlik Merkezi gibi eserleri ilçeye kazandırdıklarını aktaran "Bu yaklaşımımızın karşılığını vatandaşımızdan gelen coşku ve samimiyetle alıyoruz. Bu nedenle bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gönül belediyeciliği ile gönüllere dokunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.