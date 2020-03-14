Demir yağmuru yağan bir ötegezegen keşfedildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Demir yağmuru yağan bir ötegezegen keşfedildi - Son Dakika Dünya

Demir yağmuru yağan bir ötegezegen keşfedildi

6 saat önce

Dünyaya yaklaşık 390 ışık yılı uzaklıktaki WASP-76b isimli ötegezegende demir yağmurları olabileceği keşfedildi

Demir yağmuru yağan bir ötegezegen keşfedildi, System.String[]

Dünyaya yaklaşık 390 ışık yılı uzaklıktaki bir ötegezegende (Güneş Sistemi dışında bulunan gezegen) demir yağmurları olabileceği keşfedildi.


Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, bir grup astronom Jüpiter'e benzeyen bir "gaz devi" olan WASP-76b'yi inceledi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:33 
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