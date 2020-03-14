Demir yağmuru yağan bir ötegezegen keşfedildi

Dünyaya yaklaşık 390 ışık yılı uzaklıktaki bir ötegezegende (Güneş Sistemi dışında bulunan gezegen) demir yağmurları olabileceği keşfedildi.



Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, bir grup astronom Jüpiter'e benzeyen bir "gaz devi" olan WASP-76b'yi inceledi.