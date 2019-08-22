Son Dakika Haberleri: Demir yiyen bakteriler okyanusun dibindeki Titanik'i bitiriyor
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Demir yiyen bakteriler okyanusun dibindeki Titanik'i bitiriyor

29 dakika önce

Batmayan gemi olarak tasarlanan ancak 2 bin 223 yolcusuyla 1912'de okyanusun derin sularına gömülen Titanik'in enkazı eriyor. Dalgıçlar, enkazın bazı parçalarının adeta yok olduğunu kaydetti. Bunun sebebi olarak okyanus akıntıları, tuzlu su ve demir yiyen bakteriler gösteriliyor.

Demir yiyen bakteriler okyanusun dibindeki Titanik'i bitiriyor, System.String[]

Batmayan gemi olarak tasarlanan ancak 2 bin 223 yolcusuyla 1912'de okyanusun derin sularına gömülen Titanik'in enkazı eriyor.


Atlantik Okyanusu'nun 3,8 km derinliğindeki dev gemiye 14 yıl aradan sonra ulaşan dalgıçlar, batığın bazı parçalarının adeta yok olduğunu kaydetti.

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Atlantik Okyanusu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:00 
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