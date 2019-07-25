Demir yollarına yatırımın meyvesi: Yük trenleri
24 dakika önce
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Demir yollarına yapılan milyarlarca lira yatırımın meyvelerini yük treni taşımacılığıyla almaya başlıyoruz.
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Demir yollarına yapılan milyarlarca lira yatırımın meyvelerini yük treni taşımacılığıyla almaya başlıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:32
Bursa'da bir otobüsün içinde unutulan valizin içinden kaz çıktı Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı Nişanlı çifti havuz başında bayılıncaya kadar dövdüler