Son Dakika Haberleri: Demir yollarına yatırımın meyvesi: Yük trenleri
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Demir yollarına yatırımın meyvesi: Yük trenleri

24 dakika önce

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Demir yollarına yapılan milyarlarca lira yatırımın meyvelerini yük treni taşımacılığıyla almaya başlıyoruz.

Demir yollarına yatırımın meyvesi: Yük trenleri, System.String[]
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Demir yollarına yapılan milyarlarca lira yatırımın meyvelerini yük treni taşımacılığıyla almaya başlıyoruz." dedi.
Ali ihsan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:32 
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