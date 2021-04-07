Demir yollarında kullanılan Milli Sinyal Sistemi uluslararası alanda sertifikaya hak kazandı - Son Dakika

Demir yollarında kullanılan Milli Sinyal Sistemi uluslararası alanda sertifikaya hak kazandı

07.04.2021 13:07
Demir yollarında kullanılan Milli Sinyal Sistemi uluslararası alanda sertifikaya hak kazandı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün, daha güvenli ve hızlı taşımacılık yapmak için kullandığı ve Türk mühendislerince geliştirilen sinyalizasyon sistemi uluslararası alanda en üst emniyet düzeyinde sertifikalandırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün, daha güvenli ve hızlı taşımacılık yapmak için kullandığı ve Türk mühendislerince geliştirilen sinyalizasyon sistemi uluslararası alanda en üst emniyet düzeyinde sertifikalandırıldı.

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, kurumun dış bağımlılığa son vermek adına sürdürdüğü çalışmalar neticesinde, Milli Sinyal Sistemi'nin demir yolu hatlarında yaygınlaştırılmasında önemli aşamaya gelindi.

Bu kapsamda, yüksek emniyet düzeyine ihtiyaç duyulan demir yolu sinyalizasyon sistemlerinin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde geçerli ve yetkin bir sistem olduğunu belgelemek için gereken çalışmalar yürütüldü. Milli Sinyal Sistemi, "Demir yolu Anklaşman Sistemleri Uluslararası Emniyet Denetimi"nin başarıyla tamamlanmasıyla, demir yollarında ulaşılabilecek en üst emniyet düzeyi olan "SIL4" seviyesinde sertifikalandırıldı. Türk mühendislerinin geliştirdiği sistem, dışa bağımlılığı bitirirken birçok ülkeden talep görmeye başladı.

Milli Sinyal Projesi, TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) desteğiyle TCDD ve TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) tarafından 2009 yılında Mithatpaşa İstasyonu'nda pilot proje olarak başlatıldı.

Sistem, Ortaklar-Denizli, Malatya-Elazığ, Afyon-Karakuyu, Isparta–Burdur-Denizli, Kayaş-Yerköy hat kesimlerinde aşama aşama devreye alınıyor. Sistemin Torbalı-Ödemiş ve Halkalı-Çerkezköy hat kesimlerinde de devreye alınması için çalışmalar başlatılacak.

"Teknoloji ihracatına başlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bütün yatırımlarda yerlilik ve milliliğin öncelikleri olduğuna işaret ederek, "Uzay teknolojisinde de demir yolu altyapı çalışmalarımızda da hedefimiz bu. Oluşturduğumuz projeler kapsamında önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Bakanlığımıza bağlı tüm birimlere koyduğumuz hedef bu yönde. Dışa bağımlığı bitirerek teknoloji ihracatına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sistemin tüm demir yollarında kullanılacağını belirten TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da şunları kaydetti:

"Milli Sinyal Sistemi'ni hızlı tren hatlarında da kullanılan 'ETCS Seviye 1' düzeyinde geliştirilme çalışmaları sürdürülürken, laboratuvar aşaması tamamlandı. Bu sayede, sistemlerimizin hızlı tren hatları dahil, tüm demir yollarımızda kullanılması mümkün hale gelecektir. Milli Sinyal Sistemi'nin SIL4 seviyesinde sertifikalandırılmasıyla bir Türk markası olmasının ve yurt dışına ihracatının önü açılmış oldu."

Devlet Demiryolları, Türkiye Cumhuriyeti, Milli, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Demir yollarında kullanılan Milli Sinyal Sistemi uluslararası alanda sertifikaya hak kazandı - Son Dakika Ekonomi


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