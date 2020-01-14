Demir yolu araçlarının tescil cezaları her yıl yeniden değerleme oranında artacak - Son Dakika
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Demir yolu araçlarının tescil cezaları her yıl yeniden değerleme oranında artacak

6 saat önce

Demir yolu araçlarının tescilinde uygulanan cezalar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacak.

Demir yolu araçlarının tescil cezaları her yıl yeniden değerleme oranında artacak, System.String[]

Demir yolu araçlarının tescilinde uygulanan cezalar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, "Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, demir yolu araçları tescil ücretleri gibi cezalar da her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için ilgili kanun uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

Demir yolu aracının tescili başvurusunda yurt içinden satın alınan araçlar için yeminli mali müşavir ve serbest mali müşavir veya ilgili vergi dairesinden onaylı demir yolu aracına ait fatura sureti de gerekecek.

Bugünden sonra ithal edilecek yurt içinde üretimi mümkün yük ve yolcu vagonlarının 1 Ocak 2023'e kadar tescil işlemi yapılmayacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:04 Kaynak: AA
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