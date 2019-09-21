Son Dakika Haberleri: Demir yolu emniyet yönetmeliğinde değişiklik
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Demir yolu emniyet yönetmeliğinde değişiklik

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ ile faaliyetlerini sürdüren şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri için gerekli emniyet yetkilendirmesi ve emniyet sertifikalarını alma süresi 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Demir yolu emniyet yönetmeliğinde değişiklik, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ ile faaliyetlerini sürdüren şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri için gerekli emniyet yetkilendirmesi ve emniyet sertifikalarını alma süresi 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:30 
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