Demir yolu emniyet yönetmeliğinde değişiklik
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ ile faaliyetlerini sürdüren şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri için gerekli emniyet yetkilendirmesi ve emniyet sertifikalarını alma süresi 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ ile faaliyetlerini sürdüren şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri için gerekli emniyet yetkilendirmesi ve emniyet sertifikalarını alma süresi 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:30
Türkiye'de bir ilk! Teknoloji firması erkek çalışanlara 6 ay babalık izni verdi Gurbetçilerin emeklilik şartları değişti! Kavanoz kapağı yok satıyor! 1 kamyon mal yarım saat içerisinde tükeniyor İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yurt genelinde dev operasyon: 2 bin 806 kişi yakalandı