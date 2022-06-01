Demir yolu hattında korkuluk hırsızlığına 3 tutuklama - Son Dakika
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Demir yolu hattında korkuluk hırsızlığına 3 tutuklama

01.06.2022 11:31
Demir yolu hattında korkuluk hırsızlığına 3 tutuklama

İZMİR'in Menemen ilçesinde demir yolu hattında korkulukları çaldığı tespit edilen 3 kişi, gözaltına alınıp tutuklandı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde demir yolu hattında korkulukları çaldığı tespit edilen 3 kişi, gözaltına alınıp tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 25 Mayıs'ta Hatundere Mahallesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait demir yolu hattı kenarındaki 28 korkuluğun çalınması üzerine harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.B., H.A. ve F.K. olduğunu belirledi. 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, çalınan korkuluklar da bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.


Demir yolu hattında korkuluk hırsızlığına 3 tutuklama
Demir yolu hattında korkuluk hırsızlığına 3 tutuklama
Demir yolu hattında korkuluk hırsızlığına 3 tutuklama
Demir yolu hattında korkuluk hırsızlığına 3 tutuklama
Demir yolu hattında korkuluk hırsızlığına 3 tutuklama
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Kaynak: DHA

İl Jandarma Komutanlığı, Devlet Demiryolları, Jandarma, Menemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demir yolu hattında korkuluk hırsızlığına 3 tutuklama - Son Dakika


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