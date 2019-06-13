Demir yolu hattından hırsızlık
2 saat önce
Kırıkkale'de demir yolu hattındaki rayların bağlantı demirleri ve vidalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:15 Kaynak: AA
'de demir yolu hattındaki rayların bağlantı demirleri ve vidalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Fabrikalar Mahallesi'nde demir yolu hattında tren raylarının sabitlenmesinde kullanılan bağlantı demirlerinin, vidaların ve demir aksamın çalındığını tespit eden görevli Devlet Demiryolları (TCDD) personeli, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bölgede çalışma başlatan ekipler, hırsızlık zanlıları M.S, T.H. ve T.K'yi çalınan malzemelerle gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
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