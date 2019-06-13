Son Dakika Haberleri: Demir yolu hattından hırsızlık
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Demir yolu hattından hırsızlık

2 saat önce

Kırıkkale'de demir yolu hattındaki rayların bağlantı demirleri ve vidalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

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Kırıkkale'de demir yolu hattındaki rayların bağlantı demirleri ve vidalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Fabrikalar Mahallesi'nde demir yolu hattında tren raylarının sabitlenmesinde kullanılan bağlantı demirlerinin, vidaların ve demir aksamın çalındığını tespit eden görevli Devlet Demiryolları (TCDD) personeli, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bölgede çalışma başlatan ekipler, hırsızlık zanlıları M.S, T.H. ve T.K'yi çalınan malzemelerle gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:15 Kaynak: AA
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