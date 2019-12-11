Demir yolu işçisinin feci sonu - Son Dakika
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Demir yolu işçisinin feci sonu

6 saat önce

Rusya'da vagonların üzerinde çalışan bir demir yolu işçisi elektrik akımına kapılması sonucu dakikalarca yanarak öldü.

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Rusya'da vagonların üzerinde çalışan bir demir yolu işçisi elektrik akımına kapılması sonucu dakikalarca yanarak öldü.


Rusya'nun Krasnoyarsk kentinde bir tren istasyonunda çalışan demir yolu işçisi, bekleme halinde olan trenin üzerinde çalışırken elektrik akımına kapıldı. Kablolara temas eden işçi, yüksek voltaj nedeniyle yanmaya başladı. Hiçbir güvenliğin olmadığı tren istasyonunda elektrik akımına kapılan işçi, kablolardan kurtularak vagonun üzerine düştü ve yanmaya devam etti.


Tren istasyonunun yakınlarından geçen bir kişi olayı kayda alırken, işçi vagonun üzerinde yanarak öldü. Olay yerine gelen ekipler, işçinin yanmış bedenini adli tıp morguna götürdü. Yapılan araştırmada işçinin 2-3 dakika boyunca 27 bin voltluk elektrik akımına maruz kaldığı tespit edildi. Yetkililer, tren istasyonu çalışanlarının ifadelerinin alınmaya başlandığını ve olayla ilgili soruşturmanın devam edeceğini söyledi. - MOSKOVA

Rusya, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:31 Kaynak: İHA
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