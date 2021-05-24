Demir yolu köprüsünün ayakları yeniden su altında kaldı - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesinin düşmesi ile ortaya çıkan Fevzipaşa Meydanı Ekbez Demiryolu'nun 20 kilometrelik kısmı ve Hamamlar Höyüğü yeniden yükselen baraj sularının altında kaldı.

İslahiye ve Hatay'daki Amik Ovası'nda tarım arazilerinin sulanması için 1974'te yapılan Tahtaköprü Barajı nedeniyle İslahiye'yi Suriye'ye bağlayan Fevzipaşa Meydanı Ekbez Demiryolu'nun 20 kilometrelik kısmı sular altında kaldı. Barajda yapılan yükseltme çalışması ve yağışın az olması nedeniyle geçen yıl demir yolunun geçtiği bazalt taşlarla yapılmış köprünün 7 metre yüksekliğindeki ayakları ortaya çıktı. Tahtaköprü Barajı'nın son yağmurlarla doluluk oranının 145 milyon metreküp kapasiteye ulaşmasının ardından Fevzipaşa-Meydanı Ekbez demir yolunun bazalt taşlarla yapılmış köprü ayakları ve arkolojik kazıların yapıldığı milattan önce 10 binli yıllara ait olduğu tahmin edilen Hamamlar Höyüğü yeniden sular altında kaldı.