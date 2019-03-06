Son Dakika Haberleri: Demir Yolu Raylarının Çalındığı İddiası

Demir Yolu Raylarının Çalındığı İddiası

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait rayları çaldığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

Demir Yolu Raylarının Çalındığı İddiası, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait rayları çaldığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, TCDD lojmanlarının önünde bulunan rayların çalındığını fark edilmesinin ardından yetkililer durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptıkları incelemede hırsızlık olayına Çağlar K'nin karıştığını belirledi.

Gözaltına alınan Çağlar K, ifadesinde rayları Kenan K'ye sattığını söyledi.

Kenan K. hakkında çalıntı malları satın aldığı için işlem yapılırken, Çağlar K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:46 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Çaycuma, Zonguldak, Güncel
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