Demir Yolu Raylarının Çalındığı İddiası
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait rayları çaldığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait rayları çaldığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, TCDD lojmanlarının önünde bulunan rayların çalındığını fark edilmesinin ardından yetkililer durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ekipler yaptıkları incelemede hırsızlık olayına Çağlar K'nin karıştığını belirledi.
Gözaltına alınan Çağlar K, ifadesinde rayları Kenan K'ye sattığını söyledi.
Kenan K. hakkında çalıntı malları satın aldığı için işlem yapılırken, Çağlar K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:46 Kaynak: AA
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