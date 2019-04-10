Demir Yolu Sektörü Temsilcileri İzmir'de Buluştu

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'nin tek, dünyanın en büyük 3'üncü fuarı olarak gösterilen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail, ilk defa İzmir
'de açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun
, Fuarİzmir'deki organizasyonun açılışında, fuarın daha önce Ankara
ve İstanbul
'da düzenlendiğini, İzmir'de ise ilk olduğunu belirtti.
Türkiye'yi demir ağlarla örmek için yola çıktıklarını ifade eden Dursun, "Bu ülkenin kalkınması ve halkın refahının artması için dertleniyoruz. 16 yılda 126 milyar lirayla aslan payını demir yollarına verdik. İzmir'de İZBAN ile bir örneği hayata geçirdik. 150 yıldır yenilenmeyen yolları yeniledik. Elektrikli hatları artırdık. Demir yollarını hükümet politikası haline getirdik. Kardemir
artık hızlı tren üretiyor. Geometrik büyümeyle inşallah hasadımız güzel olacak." dedi.
ESBAŞ ve Fuarİzmir arasına tramvay
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
de hafif raylı sistemin kent ulaşımında çok daha yoğun bir biçimde kullanılması gerektiğini söyledi.
Fuarİzmir'in çok daha fazla fuara ev sahipliği yapması gerektiğine işaret eden Soyer, "Bu olanaklara sahip. Biz de çok daha fazlasını başarmaya çalışıyoruz. ESBAŞ'tan fuar alanına uzanan bir tramvay hattının çalışma talimatını verdim arkadaşlara. Bunu en kısa sürede tamamlama arzusundayız. Çünkü fuarın çok daha dinamik, canlı ve kolay erişilebilir olması gerekiyor." diye konuştu.
TCDD Genel Müdür Vekili Ali İhsan Uygun da Türkiye'nin yüzde 40'ına yüksek hızlı tren hizmeti sunduklarını dile getirdi.
Yüksek hızlı tren ağının sürekli yaygınlaştığını belirten Uygun, yatırımların devam edeceğini bildirdi.
12 Nisan'da sona erecek fuarda 200 katılımcı yer alıyor. Yaklaşık 12 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapacağı tahmin edilen fuarda Katar
, Almanya
, Cezayir
, Çek Cumhuriyeti
, Çin
, Fransa
, Hollanda
, İspanya
ve İtalya
'dan katılımcılar bulunuyor.