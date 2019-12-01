Demir yolu sınır kapılarında gümrük işlemleri hızlandırıldı

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Türkiye'de 1213 kilometre yüksek hızlı demiryolu hattı, 11 bin 590 kilometre konvansiyonel hat olmak üzere toplam 12 bin 803 kilometrelik demir yolu ağında, 784 gar, istasyon ve durak ile yolcu ve lojistik operasyonlarının yürütüldüğünü söyledi.

Trabzon'da düzenlenen, "4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi"ne katılan Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 163 yıllık köklü bir geçmişe sahip Türk demir yollarının daha etkin, daha verimli bir demir yolu sektörü tesis etmek amacıyla yeniden yapılandırıldığını, TCDD Genel Müdürlüğünün demir yolu altyapı işletmecisi, devlet eliyle kurulan şirket TCDD Taşımacılık AŞ'nin ise demir yolu tren işletmecisi olarak görevlendirildiğini belirtti.

Yazıcı, 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Hakkında Kanun'un hükümlerine göre kurulan TCDD Taşımacılık'ın, 1 Ocak 2017 itibarıyla kendi öz kaynaklarıyla faaliyetlerine başladığına işaret ederek, "Kuruluşumuz, yüksek hızlı tren, konvansiyonel ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi toplu taşımacılıkta Marmaray ve Başkentray'ın işletmeciliğini, lojistik faaliyetleri, feribot işletmeciliğini, demir yolu araçlarının bakım, tamir ve revizyonu faaliyetlerini gerçekleştirmektedir." dedi.

Bu faaliyetlerin merkezde 15 daire başkanlığı ve birim, taşrada 7 bölge ve 2 işletme müdürlüğü eliyle yürütüldüğünü vurgulayan Yazıcı, bu birimlerde yaklaşık 11 bin personelin görev yaptığını aktardı.

Yazıcı, TCDD Taşımacılık envanterinde 664 elektrikli ve dizel lokomotif, 19'ü YHT seti olmak üzere toplam 220 elektrikli ve dizel tren seti, 935 yolcu ve 17 bin yük vagonu bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizde 1213 kilometre yüksek hızlı demir yolu hattı, 11 bin 590 kilometre konvansiyonel hat olmak üzere toplam 12 bin 803 kilometrelik demir yolu ağında, 784 gar, istasyon ve durak ile yolcu ve lojistik operasyonları yürütülmektedir. Günde 660 yolcu, 170 yük treni olmak üzere toplam 830 tren işletilmekte ve bu trenlerle günlük ortalama 427 bin yolcu, 80 bin ton yük taşınmaktadır."

"Taşımaların yüzde 43'ü iltisak hatlarından gerçekleştiriliyor"

Halen faaliyette bulunan 192 mevcut liman ve iskelesinin 16'sının demir yolu bağlantısı bulunduğunu dile getiren Yazıcı, toplam yük taşımalarının yüzde 30'nun demir yolu bağlantılı limanlardan gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Yazıcı, 295 organize sanayi bölgesinin 12'sinde demir yolu bağlantısı bulunduğunu, toplam taşımaların yüzde 9,7'sinin bu organize sanayi bölgelerinden yapıldığını söyledi.

Demir yoluyla bağlantılı faaliyet gösteren 10 lojistik merkez olduğunu da aktaran Yazıcı, taşımaların yüzde 6'sının ise bu lojistik merkezlerden yapıldığını ifade etti.

Yazıcı, 11 bin 590 kilometrelik demir yolu ağında, 363 kilometre uzunluğa sahip 234 iltisak hattı bulunduğunu, iltisak hatların fabrikalara ve üretim merkezlerine doğrudan bağlantı sağladığını, taşımaların yüzde 43'ünün iltisak hatlarından gerçekleştirildiğini kaydetti.

"Her açılan yol ulaştığı topraklara canlılık getirmektedir"

Kamuran Yazıcı, TCDD Taşımacılık'ın bölge ülkeleri demir yolu idareleri ile iş birliklerini geliştirmek ve taşımalarda söz sahibi olmak için Trans-Hazar Uluslararası Ulaştırma Güzergahı Birliğine 2018 yılında üye olduğunu anımsattı.

Demir yolu sınır kapılarında gümrük işlemlerinin hızlandırılması amacıyla vagonlardaki gümrüklü eşyanın ithalat, ihracat ve ulusal taşımalarının basitleştirilmiş usulle yapıldığını belirten Yazıcı, bu sayede 60 konteynerin gümrük işlemlerinin yaklaşık 10-15 dakikada tamamlanarak sınır kapılarındaki beklemelerin ortadan kaldırıldığını söyledi.

Yazıcı, her açılan yolun ulaştığı topraklara canlılık getirdiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakü-Tiflis- Kars demir yolu hattı ve oluşturulan demir yolu koridorları Karadeniz Bölgesi şehirlerine de büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu şehirlerimize demir yolu bağlantılı kombine taşımacılığın güçlendirilmesinin yanı sıra ana demir yolu ağına ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattına bağlayacak demir yolu projelerinin olması, bu şehirlerimizin potansiyelini harekete geçirirken, kalkınmalarına ivme kazandıracaktır. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı üzerinden yolcu taşımacılığının başlamasıyla yepyeni bir pencere açılacaktır. Bu bakımından da Trabzon ve çevre şehirlerin önemli fırsatlar yakalayacağına inanıyorum."