Demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi - Son Dakika

Demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

6 saat önce

Kütahya'da tren rayları üzerinde parçalanmış halde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi.

Demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi, System.String[]

Kütahya'da tren rayları üzerinde parçalanmış halde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki demir yolu üzerinde parçalanmış halde bulunan cesedin 1 gündür ailesi tarafından kayıp olarak aranan 31 yaşındaki Havva Kalkan olduğu tespit edildi. Kalkın'ın cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. - KÜTAHYA

Bahçelievler Mahallesi, Kütahya, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:02 Kaynak: İHA
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