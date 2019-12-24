Demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi - Son Dakika

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Demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi
6 saat önce
Kütahya'da tren rayları üzerinde parçalanmış halde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:02 Kaynak: İHA
Kütahya'da tren rayları üzerinde parçalanmış halde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki demir yolu üzerinde parçalanmış halde bulunan cesedin 1 gündür ailesi tarafından kayıp olarak aranan 31 yaşındaki Havva Kalkan olduğu tespit edildi. Kalkın'ın cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. - KÜTAHYA
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