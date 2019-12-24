Demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi - Son Dakika
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Demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

6 saat önce

Kütahya'da tren rayları üzerinde parçalanmış halde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi.

Demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi, System.String[]

Kütahya'da tren rayları üzerinde parçalanmış halde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki demir yolu üzerinde parçalanmış halde bulunan cesedin 1 gündür ailesi tarafından kayıp olarak aranan 31 yaşındaki Havva Kalkan olduğu tespit edildi. Kalkın'ın cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

(İHA)

Bahçelievler Mahallesi, Kütahya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
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