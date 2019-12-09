Son Dakika Haberleri: Demir yolunda iş makinesiyle mobil araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Demir yolunda iş makinesiyle mobil araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2) - Son Dakika

Demir yolunda iş makinesiyle mobil araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

7 saat önce

Sivas'ta demir yolunda iş makinesi ile mobil aracın çarpışması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

Sivas'ta demir yolunda iş makinesi ile mobil aracın çarpışması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Divriği ilçesinde demir yolunda bakım ve onarım yapan iş makinesi ile personel taşımada kullanılan ve raylarda hareket eden mobil araç, Çaltı köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 işçi, Divriği Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan T.T. (42) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demir yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.

Demir yolunda iş makinesiyle mobil araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

Divriği, Çaltı, Sivas, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:39 Kaynak: AA
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Sivas'ta demiryolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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