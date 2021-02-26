Son dakika haber | Demir yolunun 'kar savaşçıları'ndan nefes kesen çalışmalar - Son Dakika

Son dakika haber | Demir yolunun 'kar savaşçıları'ndan nefes kesen çalışmalar

26.02.2021 09:04

Son dakika haberleri... Demir yolunun 'kar savaşçıları'ndan nefes kesen çalışmalar Beton kırma makinası ile dev buz parçaları böyle kırıldı TCDD "Kar Panteri" raylarda Kar temizleme çalışmaları kartpostallık görüntüler oluşturdu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın kar ve buzla mücadele ekiplerinin...

Demir yolunun 'kar savaşçıları'ndan nefes kesen çalışmalar

Beton kırma makinası ile dev buz parçaları böyle kırıldı

TCDD "Kar Panteri" raylarda

Kar temizleme çalışmaları kartpostallık görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın kar ve buzla mücadele ekiplerinin çalışmaları adeta nefesleri kesiyor. Ekipler, tünellerde eksi 30 derecede oluşan 2 metreye varan buz kütlelerini beton delme makinesi ile parçalıyorlar. Öte yandan "Kar Panteri" ismi verilen kar temizleme aracının raylar üzerindeki çalışması ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

TCDD'nin kar ve buz ile mücadele etmek için oluşturduğu özel ekip, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuk ve karlı hava nedeniyle demir yolu ulaşımının aksamaması ve trenlerin istasyonlara sorunsuz ulaşması için yoğun çaba gösteriyor. Ekipler, karın yağmasıyla yaklaşık 5-6 ay Erzurum- Kars arasındaki 217 kilometrelik demir yolu hattında çalışma yaparak, yolcu ve yük trenlerinin zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşımını sağlıyor.

Ekipler ağır kış koşullarında tren yollarını açık tutabilmek için 24 saat aralıksız çalışıyor. Trenlerin güvenli ve kesintisiz bir şeklide işletilmesi için demiryolu ekipleri, en önemli geçiş noktası olan tünellerde yaklaşık 2 metre boya kadar ulaşan dev buz parçalarını beton kırma makineleri ile kırıyorlar. Kilometrelerce uzanan demir yollarını ise "Kar Panteri" açık tutuyor. "Kar Panteri" ismi verilen kar temizleme aracının raylar üzerinde çalışması bir yandan da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Demiryolu kar kürüme ekipleri, Erzurum, Sarıkamış, Kars, Polatlı, Bilecik, Kapıkule, Çerkezköy gibi ülkemizin doğusunda ve batısında bulunan tüm noktalarda, tren trafiğinin kar yağışından etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bin personel gece gündüz demeden içinde rotatiflerin de bulunduğu, "Kar Panteri karkürer " ve 150 demiryolu aracı ile 24 saat kar nöbeti tutuyor.

Son dakika haber | Demir yolunun 'kar savaşçıları'ndan nefes kesen çalışmalar
Son dakika haber | Demir yolunun 'kar savaşçıları'ndan nefes kesen çalışmalar
Son dakika haber | Demir yolunun 'kar savaşçıları'ndan nefes kesen çalışmalar
Son dakika haber | Demir yolunun 'kar savaşçıları'ndan nefes kesen çalışmalar
Son dakika haber | Demir yolunun 'kar savaşçıları'ndan nefes kesen çalışmalar
Son dakika haber | Demir yolunun 'kar savaşçıları'ndan nefes kesen çalışmalar
Son dakika haber | Demir yolunun 'kar savaşçıları'ndan nefes kesen çalışmalar
Son dakika haber | Demir yolunun 'kar savaşçıları'ndan nefes kesen çalışmalar
Son dakika haber | Demir yolunun 'kar savaşçıları'ndan nefes kesen çalışmalar
Son dakika haber | Demir yolunun 'kar savaşçıları'ndan nefes kesen çalışmalar

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti, Tren, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Demir yolunun 'kar savaşçıları'ndan nefes kesen çalışmalar - Son Dakika


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