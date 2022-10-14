Demir yolunun karşısına geçmek isterken tren çarpmasıyla yaralandı - Son Dakika
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Demir yolunun karşısına geçmek isterken tren çarpmasıyla yaralandı

14.10.2022 17:17
Demir yolunun karşısına geçmek isterken tren çarpmasıyla yaralandı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde C.Z. (60), demir yolunun karşısına geçmeye çalışırken, rayda trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde C.Z. (60), demir yolunun karşısına geçmeye çalışırken, rayda trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesinde Adli Tıp Kurumu arkasından geçen demir yolunda meydana geldi. Raydan karşıya geçmeye çalışan C.Z.'ye, Kurtalan- Ankara seferini yapan tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle C.Z., taşlı yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Makinist, treni durdururken, C.Z. ise sağlık görevlilerince ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan C.Z.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, polis ekiplerinin incelemesinin ardından tren, seferine devam etti.


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Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demir yolunun karşısına geçmek isterken tren çarpmasıyla yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demir yolunun karşısına geçmek isterken tren çarpmasıyla yaralandı - Son Dakika
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