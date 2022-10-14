Kaza, Kayapınar ilçesinde Adli Tıp Kurumu arkasından geçen demir yolunda meydana geldi. Raydan karşıya geçmeye çalışan C.Z.'ye, Kurtalan- Ankara seferini yapan tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle C.Z., taşlı yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Makinist, treni durdururken, C.Z. ise sağlık görevlilerince ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü. Tedaviye alınan C.Z.?nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, polis ekiplerinin incelemesinin ardından tren, seferine devam etti. ( DHA )

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DEMİR YOLUNUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN TREN ÇARPMASIYLA YARALANDI - Son Dakika

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