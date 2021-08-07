Demir yüklü römorktaki yolculukta yaralı kurtuldular - Son Dakika

Denizli'de traktör römorkuna yüklü demirlerin üzerinde yolculuk yapan iki kişi aracın devrilmesiyle yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesi Denizli Uşak karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde 20 ACY 582 plakalı traktörü ile seyir halinde olan Mehmet Pınar, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Römorkunda demir yüklü olan traktör yolun kenarına devrildi. Römorka yüklü demirlerin üzerinde bulunan iki kişi ise yaralandı. Faciadan dönülen o anlarda can kaybı yaşanmazken römork üzerinde oturan Onur Akdana ve Ramazan Yavuz yaralanarak Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ