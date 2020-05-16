Demir yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Demir yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Bartın'da demir yüklü tır kavşakta devrildi.
Bartın'da demir yüklü tır kavşakta devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza anında bölgede başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önledi.
Alınan bilgiye göre kaza, Bartın Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Kurtköy'de bulunan Organize Sanayi Bölgesinden Bartın Limanına seyir halinde bulunan Orhan A. (44) idaresindeki 74 AAB 094 plakalı demir saç yüklü tır, Bartın Devlet Hastanesi kavşağına geldiği sırada büyük bir gürültü ile devrildi. Aracın dorsesinde bulunan demir saçlar yola dökülürken, kaza anında olay yerinde başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önledi. Çevredekilerin haber vermesinin ardından kazadan yaralı olarak kurtulan araç sürücüsü ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgedeki trafiğin kısa süreli aksadı kazada çağrılan vinç tarafından ilk olarak yola dökülen ve dorsede kalan demir saçlar başka bir araca aktarıldı. Daha sonra devrilen tır yerinden alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 05:56 Kaynak: İHA
Son Dakika Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar