Demir yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Demir yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Demir yüklü tır devrildi: 1 yaralı Bartın'da demir yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Demir yüklü tır devrildi: 1 yaralı BARTIN - Bartın'da demir yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Sinop- Karabük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 49 yaşındaki Dursun Cemal Özcan'ın idaresindeki hurda demir yüklü Volvo marka tır Türbe kavşağından Sinop-Karabük kavşağına seyir halinde iken kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp devrildi. Kazada tır sürücüsü Dursun Cemal Özcan yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Özcan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen tır nedeniyle ulaşım tali yoldan sağlandı. Tırın kaldırılması için vinçlerle çalışma başlatıldı. Tırın deposundan akan akaryakıtın başka kazalara neden olmaması içinde yol güzergahında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

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