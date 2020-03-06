Demir yüklü tır devrildi, yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Demir yüklü tır devrildi, yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika

Demir yüklü tır devrildi, yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı

7 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği demir yüklü tır devrildi.

Demir yüklü tır devrildi, yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği demir yüklü tır devrildi. Kazada kabin içerisinde sıkışarak yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.


Kaza, öğlen saatlerinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Valiler Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih G. (26) idaresindeki 41 B 0606 plakalı demir yüklü tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada tır sürücüsü kabin kısmında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, camı kırarak kabin içerisindeki sürücüye ulaştı. Kabinden çıkartılan sürücü ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından devrilen tır ve dorsede bulunan demirler vinç yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Dilovası, Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:04 Kaynak: İHA
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