Son Dakika Haberleri: Demir yüklü tır devrildi, yol ulaşıma kapandı
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Demir yüklü tır devrildi, yol ulaşıma kapandı

55 dakika önce

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, demir yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hafif yaralanırken, Eskişehir yönü bir süre ulaşıma kapandı.

Demir yüklü tır devrildi, yol ulaşıma kapandı, System.String[]

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, demir yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hafif yaralanırken, Eskişehir yönü bir süre ulaşıma kapandı.

Kaza, öğlen saatlerinde, Arifiye D-650 Karayolu Eskişehir yönü bağlantı kavşağında meydana geldi. Nedret Mutlu (44) yönetimindeki 34 GL 1614 plakalı demir yüklü TIR, kontrolden çıktıktan sonra, savrulup, devrildi. Eskişehir yönü ulaşıma kapanırken, hafif yaralanan sürücü, cevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Eskişehir, Arifiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:20 Kaynak: DHA
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