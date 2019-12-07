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Demir yüklü tır şarampole devrildi

6 saat önce

Demir yüklü TIR şarampole devrildiBOLU'da, TEM yolunda şarampole devrilen demir yüklü TIR, ters döndü.

Demir yüklü TIR şarampole devrildi

BOLU'da, TEM yolunda şarampole devrilen demir yüklü TIR, ters döndü. TIR sürücüsü kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM yolu Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Kadir Altundağ yönetimindeki 63 M 3211 plakalı demir yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metre boyunca bariyerlere sürterek şarampole devrildi. TIR ters dönerken, kazayı görenler durumu 112 Acil'e haber verdi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ters dönen araçtan dışarı çıktı. TIR'ın dorsesinde bulunan demirler ise etrafa saçıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demir yüklü tır şarampole devrildi

TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:51 Kaynak: DHA
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