"Demir Yumruk" operasyonu kapsamında 10 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
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"Demir Yumruk" operasyonu kapsamında 10 şüpheli daha tutuklandı

06.07.2022 19:38
"Demir Yumruk" operasyonu kapsamında 10 şüpheli daha tutuklandı

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u daha tutuklandı.

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, gözaltına alınan 42 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden, 17'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.

Sulh ceza hakimliğinde sorgulanan şüphelilerden Hüseyin E, Mustafa K, Reşat S, Soner E, "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", Ahmet K, Ahmet N, Hulusi B, İhsan G, Muzaffer İ ve Yılmaz A. ise "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak" suçlarından tutuklandı.

Hakimlik, 32 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Sahte faturalarla 25 milyar lira zarar

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran'da düzenlenen "Demir Yumruk" operasyonunda, Erol Evcil'in de aralarında 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da, Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 5 şüpheli, aynı suçlardan tutuklanmış, 10 şüpheli ise "yurt dışı yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan diğer şüphelilerin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında 10 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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