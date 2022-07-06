'Demir Yumruk' operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
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'Demir Yumruk' operasyonunda 10 kişi tutuklandı

06.07.2022 22:18

Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan, aralarında suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz'ın da bulunduğu 10 kişi daha tutuklandı. Operasyon kapsamında daha önce de aralarında Erol Evcil'in de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 225 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talebi üzerine 210 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi. Çökertilen 3 suç örgütünden birinin lideri Erol Evcil'in de aralarında olduğu 15 şüpheli, 4 Temmuz'da tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'Demir Yumruk' operasyonunda, aralarında Hüseyin Eryılmaz'ın da bulunduğu 10 kişi daha tutuklandı

EROL EVCİL 4 TEMMUZ'DA TUTUKLANDI

Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Demir Yumruk' operasyonunda, aralarında Hüseyin Eryılmaz'ın da bulunduğu 10 kişi daha tutuklandı

HÜSEYİN ERYILMAZ'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 10 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Bugün adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 17'si tutuklama, 25'i ise adli kontrol şartı ile Cumhuriyet Savcısı tarafından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden Hüseyin Eryılmaz, Mustafa Kırsaç, Reşat Somtaş, Soner Eryılmaz, 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, diğer şüpheliler Ahmet Kurtuluş, Ahmet Nayansak, Hulusi Belgü, İhsan Göymen, Muzaffer İzgi ve Yılmaz Altunbudak ise 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak' suçlarından tutuklandı. Hakimlik, 32 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ankara Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan diğer şüphelilerin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

TUTUKLU SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Operasyon kapsamında daha önce de aralarında Erol Evcil'in de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

'Demir Yumruk' operasyonunda, aralarında Hüseyin Eryılmaz'ın da bulunduğu 10 kişi daha tutuklandı

OPERASYONDA 8 BİN 690 BANKA HESABINA EL KONULDU

Demir Yumruk operasyonu kapsamında, 29 ildeki 95'i şirket olmak üzere 470 adreste yapılan aramalar da, 53 milyon lira, 2 milyon 456 bin dolar, 161 bin avro, 402 milyon lira değerinde mücevher ile 12 ruhsatsız tabanca ve 1051 dijital materyal ele geçirildi.

'Demir Yumruk' operasyonunda, aralarında Hüseyin Eryılmaz'ın da bulunduğu 10 kişi daha tutuklandı
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Kaynak: DHA

Erol Evcil, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Demir Yumruk' operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Demir Yumruk' operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
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