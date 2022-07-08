"Demir Yumruk" Operasyonunda 29 Tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında 29 kişinin tutuklandığını duyurdu. Açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, "suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, suç örgütünün faaliyetleri kapsamında kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından üç ayrı suç örgütünün varlığı tespit edildi.

Kaynak: ANKA

Ankara Başsavcılığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

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