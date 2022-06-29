'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 301'e yükseldi (2)

GÖZALTI SAYISI 310'A YÜKSELDİ

Ankara merkezli operasyonda gözaltı sayısı 310'a yükseldi. Öte yandan soruşturma kapsamında çete üyelerinin konut, iş yeri ve fabrikaların da bulunduğu 261 taşınmaza el konuldu. Ayrıca çete üyelerine ait 327 otomobil ile Evcil'in piyasa değeri 20 milyon dolar olan özel jetine de el konuldu. Örgüt liderlerine ait 39 şirkete de çalışanların mağdur olmaması için kayyum atandı. Örgüt üyelerinin para transferlerini gerçekleştirdiği tespit edilen 8 bin 690 hesaba da el konuldu. Örgüt liderlerinden Hüseyin Eryılmaz'ın Kayseri'deki fabrikasında da 300 milyon lira ele geçirildiği öğrenildi.

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA,