'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 301'e yükseldi (2) - Son Dakika
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'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 301'e yükseldi (2)

29.06.2022 15:22
'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 301'e yükseldi (2)

'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 301'e yükseldi (2)GÖZALTI SAYISI 310'A YÜKSELDİAnkara merkezli operasyonda gözaltı sayısı 310'a yükseldi.

'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 301'e yükseldi (2)

GÖZALTI SAYISI 310'A YÜKSELDİ

Ankara merkezli operasyonda gözaltı sayısı 310'a yükseldi. Öte yandan soruşturma kapsamında çete üyelerinin konut, iş yeri ve fabrikaların da bulunduğu 261 taşınmaza el konuldu. Ayrıca çete üyelerine ait 327 otomobil ile Evcil'in piyasa değeri 20 milyon dolar olan özel jetine de el konuldu. Örgüt liderlerine ait 39 şirkete de çalışanların mağdur olmaması için  kayyum atandı. Örgüt üyelerinin para transferlerini gerçekleştirdiği tespit edilen 8 bin 690 hesaba da el konuldu. Örgüt liderlerinden Hüseyin Eryılmaz'ın Kayseri'deki fabrikasında da 300 milyon lira ele geçirildiği öğrenildi.

Görüntü dökümü: Emniyette sergilenen paralardan görüntüHabere ilişkin görüntüler (Daha önce geçilen görüntüler de eklenebilir)Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA,


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 301'e yükseldi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 301'e yükseldi (2) - Son Dakika
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