'Demir Yumruk' operasyonunda kayyım atanan şirketlerin mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı - Son Dakika
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'Demir Yumruk' operasyonunda kayyım atanan şirketlerin mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı

26.07.2022 20:13
'Demir Yumruk' operasyonunda kayyım atanan şirketlerin mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı

Savcılığın talebi üzerine "Demir Yumruk" soruşturmasında kayyım atanan 39 şirketin mal varlığı üzerindeki tedbir kararı kaldırıldı.

Savcılığın talebi üzerine "Demir Yumruk" soruşturmasında kayyım atanan 39 şirketin mal varlığı üzerindeki tedbir kararı kaldırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine 'Demir Yumruk' soruşturmasında kayyım atanan 39 şirketin mal varlığı üzerinde bulunan tedbir kararı kaldırıldı. Söz konusu şirketlerdeki işçilerin maaşı ödenmesi ile faturaların oluşturulmasında zorluk yaşanması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Sulh Ceza Hakimliğinden mal varlıklarının üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Bu talep sonrası, mal varlıklarının üzerinde bulunan tedbirler kaldırılarak şirketler kayyumlara devredildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara Başsavcılığı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Demir Yumruk' operasyonunda kayyım atanan şirketlerin mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Demir Yumruk' operasyonunda kayyım atanan şirketlerin mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı - Son Dakika
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