"Demir Yumruk" operasyonunda şifreli konuşmalar gün yüzüne çıktı! Senetler için "Ku'ran" şifresini kullanıyorlarmış - Son Dakika
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"Demir Yumruk" operasyonunda şifreli konuşmalar gün yüzüne çıktı! Senetler için "Ku'ran" şifresini kullanıyorlarmış

09.07.2022 16:18

Erol Evcil dahil 29 kişinin tutuklandığı "Demir Yumruk" operasyonunda yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Takibe alınan şüphelilerin telefonda senetler için "Ku'ran" şifresini kullandığı belirlendi. Şahısların, "Kasanın üzerinde Kur'an var, onu bana getir" şeklindeki konuşmaları polis dinlemesine takıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Sularla Mücadele Şubesi ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "vergi kaçakçılığı" suçlarına ilişkin 3 farklı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip sonucu 28 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara merkezli, aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli'nin de bulunduğu 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda 840 ekip, 2 bin 100 polis, 250 vergi müfettişi ve MASAK personeli görev aldı. 375 hedefe yönelik operasyonda 328 kişi gözaltına alındı, 14'ü fabrika 864 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleşti.

39 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Operasyonda örgüt yöneticileri ve üyelere ait bir özel jet, 8 bin 690 banka hesabı, 261 gayrimenkul ile 327 lüks araca mahkeme kararıyla el konuldu. Mahkemeler, operasyon kapsamındaki 39 şirkete kayyum atadı.

507 MİLYON LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 60 milyon 31 bin 425 lira, 2 milyon 456 bin 705 dolar, 161 bin 463 avro ve 402 milyon 84 bin lira değerinde altın ve mücevher ele geçti. Ele geçen para ve mücevherlerin toplam değerinin 507 milyon 84 bin lira olduğu tespit edildi.

4 TIR DOLUSU EVRAK ÇIKTI

Zanlıların üzerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda bulunan 12 ruhsatsız tabanca, 4 bin 730 fişek, 3 pompalı tüfek, tapu senetleri, çok sayıda yüksek tutarlı senet, boş senet koçanları, dijital materyal, USB bellek, POS cihazları, kaşeler, örgütsel notların yer aldığı ajandalar, koliler içinde çok sayıda fatura, sevk irsaliyeleri, tahsilat makbuzları ve gider pusulaları ile çeşitli belge ve dokümana el konuldu. Operasyonda el konan evrak ve dokümanın 4 tırı doldurduğu belirtildi. Şüphelilere ait 1052 cep telefonu, bilgisayar, flash bellek ve server cihazına da el konuldu.

SENETLERİ "KUR'AN" ŞİFRESİ İLE KODLAMIŞLAR

Telefon konuşmalarında ise polis dinlemesine takılmamak için 'cirolu çek'ler için 'Kur'an' şifresini kullandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, "Kasanın üzerinde Kur'an var, onu bana getir" konuşmaları, polis dinlemesine takıldı.

TOPLAM 29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 375 kişiden 328'i yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 328 şüpheli, 3 grup halinde farklı tarihlerde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye 4 Temmuz'da sevk edilen ve Erol Evcil (Eşrefoğlu) grubuna mensup olduğu öne sürülen 15 kişiden Evcil'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklandı. Daha sonra Hüseyin Eryılmaz grubuna dahil olduğu iddia edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 6 Temmuz'da adliyeye getirilen bu gruptan Eryılmaz dahil 10 kişi tutuklandı. Son olarak 8 Temmuz'da Melih Karabacak grubu adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden Karabacak dahil 14 kişi tutuklandı. Operasyonda toplam 29 şüpheli tutuklandı, 68 kişi ise "ev hapsi" olarak bilinen konutu terk etmeme adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler de yurt dışına çıkış yasağının da aralarında olduğu çeşitli adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Cep Telefonu, Erol Evcil, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Demir Yumruk' operasyonunda şifreli konuşmalar gün yüzüne çıktı! Senetler için 'Ku'ran' şifresini kullanıyorlarmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Demir Yumruk" operasyonunda şifreli konuşmalar gün yüzüne çıktı! Senetler için "Ku'ran" şifresini kullanıyorlarmış - Son Dakika
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