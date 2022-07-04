"Demir Yumruk" operasyonuyla ortaya çıktı: Akli dengesi yerinde olmayan vatandaşın ismi üzerinden 210 milyon TL'lik işlem yapılmış - Son Dakika
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"Demir Yumruk" operasyonuyla ortaya çıktı: Akli dengesi yerinde olmayan vatandaşın ismi üzerinden 210 milyon TL'lik işlem yapılmış

04.07.2022 10:49

29 ilde gerçekleştirilen "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında akli dengesi yerinde olmayan İbrahim D.'nin dolandırıldığı öğrenildi. İsmi üzerinden 4 ayda 210 milyon TL işlem yapılan şahsın kıyafetlerinin yırtık ve kirli olması dikkat çekerken, üzerinden bilet parası dahi çıkmadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında İbrahim D.'nin de bulunduğu 323 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

4 AYDA 210 MİLYON TL İŞLEM YAPILDI

'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında Adana'da gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen İbrahim D.'nin üzerine açılan şirket ile ilgili inceleme yapıldı. Sokakta yaşayan ve akıl sağlığı yerinde olmayan İbrahim D.'nin üzerine açılan şirketten, 4 ayda 210 milyon TL'lik işlem yaptığı belirlendi. Şirketin, İbrahim D.'den alınan vekaletle açıldığı tespit edildi. Milyonluk şirketi olan İbrahim D., gözaltına alınıp Ankara'ya getirildiğinde üzerinde yırtık ve kirli kıyafetleri ile dikkati çekti.

NEZARETHANEDE GARİP HAREKETLER SERGİLEDİ

İbrahim D., nezarethanede çekilen görüntülerde yılan aradığını söyleyerek, sıradışı hareketlerde bulundu. İbrahim D., kendisine yöneltilen 'ne yapıyorsun' sorusuna ise 'Yılan var, onu arıyorum, pişirip yiyeceğim' diyerek tuhaf cevaplar verdiği görüldü. İbrahim D., emniyetteki işlemlerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

OTOBÜS BİLETİ PARASI BİLE YOK

Üzerine milyonluk şirket kurulan İbrahim D.'nin serbest bırakıldıktan sonra cebinde memleketi Adana'ya dönecek parası olmadığı anlaşıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polisler, İbrahim D. için aralarında para toplayarak otobüs bileti aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Demir Yumruk' operasyonuyla ortaya çıktı: Akli dengesi yerinde olmayan vatandaşın ismi üzerinden 210 milyon TL'lik işlem yapılmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Demir Yumruk" operasyonuyla ortaya çıktı: Akli dengesi yerinde olmayan vatandaşın ismi üzerinden 210 milyon TL'lik işlem yapılmış - Son Dakika
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