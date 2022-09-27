'Demir Yumruk' soruşturmasında, örgüt yöneticilerine 43'er yıl hapis istemi

ANKARA merkezli 29 ilde düzenlenen ve 29 şüphelinin tutuklandığı 'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz grubuna yönelik soruşturma tamamlandı. İddianamede, aralarında örgüt yöneticileri Hüseyin Eryılmaz ve Hulusi Belgü'nün de bulunduğu 5 kişi hakkında 11'er yıldan 43'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı suç örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın da bulunduğu 29 kişi tutuklandı. Şüphelilerden bazıları itiraz üzerine daha sonra serbest bırakıldı. Savcılık, 3 ayrı gruba ayırdığı soruşturmada 71 şüphelinin yer aldığı Hüseyin Türkyılmaz grubuna yönelik soruşturmayı tamamlayıp 46 kişi hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, örgütün kurucusunun Hüseyin Eryılmaz olduğu, Hulusi Belgü, Soner Eryılmaz, Muzaffer İzgi ve Mustafa Kırsaç'ın da yönetici olduğu belirtildi. İddianamede, 14 sanığın örgüte üye, 27 sanığın ise 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçunu işledikleri belirtildi.

FATURASIZ MAL ALIŞI İÇİN KODLAR KULLANMIŞLARİddianamede, örgütün dışarıdan aldığı kütük demiri fabrikalarda işlediği ve kütük demir alışverişinin çok büyük bir kısmının Hulusi Belgü adına kayıtlı şirket üzerinden yapıldığı yer aldı. Şirketin bu alışverişin büyük bir kısmını faturasız yaptığı, örgüt üyelerinin bu yüklü miktardaki faturasız mal alışını kendi aralarında 'B', 'İki' ve 'Alttan' olarak isimlendirdikleri belirtildi. İddianamede örgütün, faturasız alış-satışların ücretini banka hesapları üzerinden ödemeyerek başka bir şirket üzerine borç kaydettikleri, böylece sistem dışına çıkartılan bu paranın Çorum 'da bulunan bir kuyumcuya teslim edildiği aktarıldı. Örgütün ayrıca küçük çaptaki birçok firmayla gerçek dışı ticaret hacmi yaratarak, sahte fatura kapaması yaptığı belirtildi. İddianamede, örgütün bu hileli hareketlerle vergisel veya diğer alacak hakkından mahrum kalan kamu tüzel kişisi devleti yüklü miktarda zarara uğrattıkları, örgütün ise milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği ifade edildi.ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE 43'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİİddianamede, örgüt yöneticisi Hüseyin Türkyılmaz ile yöneticiler Hulusi Belgü, Soner Eryılmaz, Muzaffer İzgi ve Mustafa Kırsaç hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçundan 11'er yıldan 43'er yıla kadar hapis cezası istendi. Örgüt üyeleri Ahmet Kurtuluş , İhsan Göymen, Yılmaz Altunbulak, Serkan Peker, Tahir Turgay Özdöl, Hatice Başaran, Rıdvan Bulut, Hasan Soydan, İbrahim Halil Kaya Dilek Kurnaz , Gökay Demirel, Fatih Harman, Muhammed Kudret Güney, Bekir Eryılmaz hakkında ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçundan 39'ar yıla kadar hapis cezası istendi. 27 sanık hakkında ise 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak dolandırıcılık' suçundan 15'er yıla kadar hapis talep edildi. Ayrıca savcılık 25 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verdi.

İddianame, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.