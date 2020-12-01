- Demirağ için 93 milyon TL ödenek çıkartıldı

Sivas'ta yapımı süren Demirağ Organize Sanayi Bölgesi için 93 milyon TL ödenek çıkartıldı

SİVAS - Sivas'ta yapımı süren Demirağ Organize Sanayi Bölgesi için 93 milyon TL ödenek çıkartıldı

Sivas'ın 2. Organize sanayi bölgesi olarak inşası devam eden Demirağ Organize Sanayi Bölgesi için önemli bir adım atıldı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken'in talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 93 milyon TL'lik kaynak Sivas'a aktarıldı.

13 ilin ticaret ve sanayi odalarını ve borsalarını temsilen İç Anadolu bölge temsilcisi seçilen Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Demirağ Organize Sanayi Bölgesindeki çalışmaları değerlendirip, "13ili temsilen Cumhurbaşkanımıza 15maddeden oluşan taleplerimizi iletmiştik. Bunlar arasında Demirağ Organize Sanayi'nin alt yapısının bitmesi için gerekli olan 93 Milyon TL'nin gönderilmesi ve ilgili kararnamenin Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmasıydı. Çok şükür, o gün yaptığımız bildiriden sonra sayın Cumhurbaşkanımız Sanayi Bakanımıza talimat vererek alt yapının hızlanmasının ve ödeneğin gönderilmesinin talimatını verdi. Bu günde valimizle, belediye başkanımızla birlikte Demirağ Organize Sanayi'yi ziyarete gittik. Yüklenici firmaya işi hızlandırmasını, ödenekle ilgili hiçbir sıkıntı olmadığını bildirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlığımıza teşekkür ediyorum "dedi.

Yaklaşık 35 bin kişilik istihdam

Eken, Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 35 bin kişilik istihdam hedeflendiğini belirtip, "İnşallah 2021'in sonunda alt yapısı bitecek olan Demirağ Organize Sanayi bölgesinde 30-35 bin, yaklaşık 40 bine yakın işsiz kardeşimize iş imkanı sağlanacaktır. Şuanda 600 milyon TL'lik yatırım yapacak iki firmaya yer tahsisi yapıldı. Bu gelişmeler yatırımcılarımızı daha heyecanlandırdı. Şuan görüşme yaptığımız en az 4-5 firma daha var. Daha alt yapısı bitmeden, kararname imzalanmadan yatırımcı Sivas'a geliyor. Yatırımcı Sivas'ı tercih etmeye başladı. Hızlı treniyle, alt yapısı bitmiş Demirağ Organize Sanayisiyle 2022-2023 yılında Sivas cazibe merkezi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Sivas'ın tamamının cazibe merkezi kapsamına alınmasını talep ettik, inşallah bu olur. Bu olmasa bile Demirağ Organize Sanayiye verilen özel teşvikle 30 -35 bin istihdam sağlayacağımızı buradan tekrar söylemek istiyorum. Bu çalışmalara başından beri her zaman desteğini ileten sayın Cumhurbaşkanımıza, Sanayi bakanımıza, milletvekillerimize, valimize, belediye başkanımıza ve Sivas'ta ki tüm STK'lara çalışmalarımızda yanımızda olduklarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.