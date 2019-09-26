Son Dakika Haberleri: Demirbaş'tan Muhtarlar Derneğine "hayırlı olsun" ziyareti
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Demirbaş'tan Muhtarlar Derneğine "hayırlı olsun" ziyareti

1 saat önce

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Demirbaş'tan Muhtarlar Derneğine

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Demirbaş, Belediye Başkan yardımcıları Harun Olmuş ve Lokman Kılıç ile belediye meclis üyeleriyle Çubuk Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Geçen hafta gerçekleştirilen genel kurulda görevi devralan Taşpınar Mahallesi Muhtarı Burhan Şan ve yönetim kuruluna "hayırlı olsun" dileğinde bulunan Demirbaş, görevlerinde başarı diledi.

Muhtarlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilen çalışmaların büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Demirbaş, ellerindeki imkanlarla en iyi hizmeti yapmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Muhtarlarla istişareye büyük önem verdiklerini belirten Demirbaş, "Tüm mahalleli, yaşadıkları her türlü sorun için öncelikle muhtarlarımızın kapısını çalıyor. Bu sorunların çözümü aşamasında yaşadığınız sorunların da farkındayız. Yaptığınız görev son derece kıymetli. Çubuk Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanındayız. Biz mahallede ne yapıyorsak, muhtarlarla birlikte yapacağız." dedi.

İlçede özellikle sanayi anlamında yeni gelişmeler ile ilçenin önünün açılacağını dile getiren Demirbaş, "Üniversitedeki öğrenci sayısının artmasıyla ilçemizde hissedilir ölçüde hareketlilik yaşanmaya başladı. Bunun yanında özellikle istihdama yönelik sanayi kuruluşlarının ilçemize talebinde artış oldu. Bunlar ilçemize yönelik güzel gelişmeler." diye konuştu.

Şan da koordinasyon içinde Çubuk'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, Demirbaş'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Baki Demirbaş, Taşpınar, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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