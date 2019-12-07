Son Dakika Haberleri: Demircan, Gelibolu Tarihi Alanı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi aldı
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Demircan, Gelibolu Tarihi Alanı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi aldı

6 saat önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Demircan, Gelibolu Tarihi Alanı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi aldı, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Demircan ziyarette Alan Başkanı Kaşdemir'den, Tarihi Alan'da devam eden çalışmalar ve gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi aldı.

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Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale, Gelibolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:49 Kaynak: DHA
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