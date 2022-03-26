Demircan: "Gerçekten 9'uncu Gezegen Var" - Son Dakika
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Demircan: "Gerçekten 9'uncu Gezegen Var"

26.03.2022 03:04
Demircan: "Gerçekten 9'uncu Gezegen Var"

Spacemag Türkiye'nin kurucusu Emre Ergül, "Emre Ergül'le Kozmoğrafya" programını internette yayın yapan, tüm Dünya'daki Türkçe konuşanlara hitap eden Radyo Gar'a taşıdı.

Spacemag Türkiye'nin kurucusu Emre Ergül, "Emre Ergül'le Kozmoğrafya" programını internette yayın yapan, tüm Dünya'daki Türkçe konuşanlara hitap eden Radyo Gar'a taşıdı.

Ergül'ün ikinci hafta konuğu tüm Dünya'daki astrofizik üzerine yayın yapan üniversitelerde başucu kitabı olarak kullanılacak olan "A Guide To Close Binary Stars" adlı kitabı kaleme alan astrofizikçi Osman Demircan oldu.

Demircan:
Osman Demircan'ın kitabının kapağı.

Emekli öğretim görevlisi Demircan, kitapla ilgili şunları söyledi:

"Yıldızların ikili sistem oluşturması fiziksel, genel bir durum. Bunun teorisiyle o kadar çok bulguya ulaşılıyor ki… Birçok bilgi bu teoriyle oluşuyor."

"Gök mekaniği uygulamalarıyla evrenin yapısı çözümleniyor."

"AY'DA KOLONİ KURACAĞIZ"

Sekiz gezegenli Güneş Sistemi'nde 2006'ya kadar 9'uncu gezegen olarak bilinen Plüton için Demircan şunları söyledi:

"Plüton gezegeni kütle çekimsel olarak Güneş'e bağlı. 40 astronomik birim Güneş'ten uzakta. Yani 40 çarpı 150 milyon kilometre. 9'uncu gezegen olarak biliniyordu. Fakat gözlemler daha detaylı yapıldığında anlaşıldı ki, Plüton'un hemen dışında Kuiper Kuşağı başlıyor. Burada çapları sıfırla 1500 kilometre arasında bir sürü donmuş halde kuyrukluyıldız çekirdekleri var. Plüton'un da bu kuşağın bir üyesi olduğuna karar verildi."

Demircan, Ergül'ün "Güneş Sistemi'yle ilgili mevcut bildiklerimiz değişebilir mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Bilimde teknoloji geliştikçe, yenilikler ortaya çıkar. Güneş Sistemi içinde gerçek bir 9'uncu gezegen bulunuyor. Kalıpları ortaya çıkmaya başladı."

Demircan:
Elon Musk'un çizimini paylaştığı kendi Ay Üssü Alfa'daki Starship mekiği.

"Kuiper Kuşağı'nın dış sınırında galiba bir büyük gezegen var. Kütlesi büyük olmalı ki, Plüto benzeri cisimleri etrafında tutuyor. Çok uzakta olduğu için rahat görünmüyor. Ama etrafındaki cisimlerin yörüngeleri bu gezegenden dolayı bozulmuş. Bundan ötürü de orada bir gezegen olduğu düşünülüyor."

Demircan:
Osman Demircan.

Demircan, insanoğlunun yakın bir zamanda da Ay'da koloni kuracağına inandığını açıkladı:

"Temel bilimleri çok iyi bilen mühendisler bu yönde atabilecekler. Oraya ilk gidenler fiziği, kimyayı, matematiği çok iyi bilenler olacak."

Emre Ergül'le Kozmoğrafya, her Cuma TSİ 19.00'da Radyo Gar'da.

"DOKUZUNCU GEZEGENİ 2030'A KADAR BULACAĞIZ"

"PLÜTON'UN GEZEGENLİK HAKKINI SAVUNACAĞIZ"

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STK'lardan kömür raporu STK'lardan kömür raporu Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücü yaklaşık 8 bin megavata ulaştı Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücü yaklaşık 8 bin megavata ulaştı

Osman Demircan, Türkiye, Güneş, Radyo, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Demircan: 'Gerçekten 9'uncu Gezegen Var' - Son Dakika


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