Demircan, sağlık çalışanlarının sorunlarını siyasilere iletti - Son Dakika

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan ve beraberindeki heyet, sağlık sosyal hizmet çalışanlarının ek ödeme, kreş, 3600 ek gösterge, kariyer başta olmak üzere beklentilerini ve sendika olarak çözüm önerilerini siyasi parti temsilcilerine aktardı.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan ve beraberindeki heyetin ilk ziyareti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a oldu. Ziyaretlerde Genel Başkan Togan Demircan'a, genel başkan yardımcıları Ayşen Toktay, Abdülkadir Bağcı ve Olcay Aksu eşlik etti. Parti genel merkezinde gerçekleşen ziyarette, sendikalarının çalışmaları hakkında da bilgi veren Genel Başkan Togan Demircan, sağlık sosyal hizmet ve üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde yaşadıkları sorunları da paylaştı.

Heyet, sonraki ziyareti İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ve Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a yaptı. Diğer taraftan, dün açıklanan risk haritasına göre özellikle metropol illerde ve Anadolu'daki bir çok ilde vaka sayılarında artış olduğu paylaşıldı. Demircan yaptığı değerlendirmede, "Demokratik Sağlık Sen olarak bizim vatandaşımızdan sağlık sosyal hizmet çalışanı arkadaşlarımız adına bir isteğimiz var. Bu da 'Ben aşı oldum bana bir şey olmaz' dememeleri. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını ilk günkü gibi uygulamalarını istiyoruz. Aşının koruyucu tarafının vatandaşımızı rehavete sürüklememesini istiyoruz. Hastanelerimizin ve yoğun bakımlarımızın doluluk oranlarını artırmamalıyız. Böylelikle sağlık çalışanı arkadaşlarımızın iş yüklerini artırmayarak destek olunmasını talep ediyoruz." dedi. - İZMİR